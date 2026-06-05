Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”
Delar även ut beröm till polisen.
Delar även ut beröm till polisen.
FV Fokus ✓ Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Säljer nästan 10 procent över värdering.
”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Kan bli en av de större etableringarna i Norden.
Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.
Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.
FV berättar om de fyra fastigheterna.
Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.
Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.
Stor fastighet som ingick i miljardpaket.