AG Advokat utser ny vd

Charlotte Lavefjord tillträder som vd för AG Advokat den 1 januari 2026. Hon har arbetat på AG Advokat under fem år som HR- chef och vice vd.

Tillsättningen är ett strategiskt steg i byråns utveckling och för att fortsätta möta marknadens starka efterfrågan inom sektorerna fastighet, entreprenad och industri.

AG Advokat har beslutat att utse Charlotte Lavefjord till vd för att stärka byråns operativa ledning i en tid där förändringstakten är högre än någonsin – en tid som kräver anpassningsförmåga, långsiktig verksamhetsutveckling och dedikerat ledarskap. Det skapar samtidigt utökade möjligheter för delägarna i rollen som juridisk rådgivare.

– Det här är ett naturligt beslut för den framtida advokatbyrån. Charlotte har den erfarenhet, kompetens och ledarskapsförmåga som krävs för att bygga vidare på vårt redan starka fokus på klientvärde, kvalitet och hållbar tillväxt,  säger Håkan Bjerle, styrelseordförande i AG Advokat.

Charlotte Lavefjord har en gedigen bakgrund med tydlig inriktning mot ledarskap samt kultur- och organisationsutveckling. Hon har arbetat på AG Advokat under fem år som HR- chef och vice vd. Hennes affärsförståelse och insikt i verksamheten i kombination med HR- kompetens möjliggör ett nära samspel mellan att driva byråns affär framåt och samtidigt vidareutveckla byrån som en attraktiv arbetsgivare. Det är en styrka som blir särskilt värdefull för AG Advokats fortsatta resa, skriver advokatbyrån i en kommentar.

”– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att utveckla AG Advokat tillsammans med delägare och medarbetare. Vi har en stabil grund att stå på och en tydlig riktning framåt. Mitt fokus är att fortsätta förfina vårt erbjudande för att möta morgondagens behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare – som med sitt stora engagemang och höga kompetens dagligen gör skillnad för våra klienter och formar vår verksamhet, säger Charlotte Lavefjord.

I samband med årsskiftet uppdateras även styrelsens sammansättning. Helena Bjälkemo och Håkan Bjerle kvarstår som ledamöter och inför 2026 välkomnas även Johan Wingmark och Ola Ihse som nya ledamöter.

