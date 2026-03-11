Affär för 35 miljarder tecknades öppet under Mipim

Den gamla flygplatsen i centrala Riyadh håller på att omvandlas till en gigantisk stadspark under dansk arkitektur. I utkanten av området byggs bostäder, kontor och hotell. Under Mipims första dag signerades två kontrakt värda totalt 35 miljarder kronor.

Det totala utvecklingsområdet är på 16,6 kvadratkilometer, varav parkdelen utgör två tredjedelar.

Det gör den till en av världens största stadsparker. Den totala ytan är 5 gånger större än Central Park i New York, 12 gånger större än Hyde Park i London och 45 gånger större än Gamla stan i Stockholm.

Totalt ska över 1 miljon träd planteras i området, vilket inte bara ska bidra till bättre luftkvalitet utan även sänkt medeltemperatur.

Projektet, som heter King Salman Park, startade 2019 och den första delen öppnar i år och större delen under nästa år.

Danska Henning Larsen Architects har gjort en stor del av utformningen av området.

Av alla de saudiska stora projekt som visats under Mipim de senaste året så är King Salman Park det som hunnit längst.

Under Mipims första dag i år presenterades två stora affärer som gäller området med stadsparken. Under ungefär fem minuter signerades två affärer med investerare som summerar totalt cirka 35 miljarder svenska kronor.

Först presenterade parkens stiftelse ett nytt stadsutvecklingsprojekt värt över 850 miljoner dollar. Projektet leds av ett konsortium med Retal Urban Development Company i spetsen och finansieras genom en fond som förvaltas av SAB Invest.

Projektet är en del av parkens fjärde utvecklingspaket och ska byggas i hjärtat av parkens kulturella distrikt, nära det planerade Royal Arts Complex.

Den nya stadsdelen ska bland annat innehålla:

över 600 bostäder

mer än 140 hotellrum

cirka 50 000 kvm kontor

butiker, restauranger och kaféer

Utvecklingen genomförs tillsammans med fastighetsbolagen Asasat och Bareeq Al Retaj.

Några minuter senare meddelade parkens stiftelse att området Package 5 tilldelats ett konsortium lett av Kolaghassi Development Company.

Projektet omfattar utvecklingen av en ny bostadsdominerad stadsdel med blandade funktioner och har ett totalt värde på cirka 3 miljarder dollar. Investeringen finansieras genom en CMA-reglerad fond som förvaltas av Mulkia Investment Company. Fonden samlar kapital från både saudiska och internationella investerare.

Projektet omfattar en större bostadsdominerad utveckling på över 400 000 kvadratmeter, inklusive:

cirka 3 700 bostäder

en internationell skola

cirka 300 hotellrum

över 100 000 kvm kontor

ett brett utbud av handel, restauranger och service

Enligt projektledningen har 93 procent av byggentreprenaderna kopplade till infrastrukturen redan tilldelats.

Målet är att skapa nya stadsdelar där bostäder, kultur, arbetsplatser och rekreation integreras – i linje med Saudiarabiens utvecklingsprogram Vision 2030.

Den gamla centrala flygplatsen i Riyadh, ofta kallad Riyadh International Airport, lades ner för civil flygtrafik 1983. Då öppnades istället en större flygplats 35 km utanför stadskärnan.