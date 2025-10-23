Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

Afa Fastigheter har sedan länge planerat att riva de slitna husen längs Torsgatan i Stockholm. Planen har istället vara att uppföra nya bostadshus som dessutom bidrar till att aktivera Torsgatan. Hyresgäster har protesterat mot planerna och har nu delvis fått rätt av Mark- och miljödomstolen.

Idag finns 144 lägenheter på platsen, uppförda på 1980-talet. Afa Fastigheter och Stockholm stad har planerat för cirka 300 nya bostäder framöver, i projektet som kallas Nya Torsgränd.

En av punkterna som grannarna tog upp var att planerna medför en betydande påverkan på miljön, och att en miljökonsekvensbeskrivning därför skulle ha gjorts innan beslutet togs. Något som staden inte ansåg var nödvändigt, medan domstolen konstaterar att motiveringen till stadens ståndpunkt är knapphändig, uppger tidningen Mitt i.

Marken som husen står på är kraftigt förorenad till följd av tidigare industri. Domstolen menar att sådana förhållanden talar för att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och att det är oklart hur staden kom fram till en annan slutsats.

Ett antal större ändringar har gjorts sedan projektet gick ut på samråd sommaren 2022. Den 20 februari 2025 antog Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad detaljplanen för Silverskopan 3 (Nya Torsgränd).

Stockholm stad och Afa Fastigheter har möjlighet att överklaga till högre instans.