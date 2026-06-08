Översiktsvy över planförslaget. Illustration: Esencial.

Bakslag för Afa:s stora plan kring Münchenbryggeriet

Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.

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Fler Nyheter från förstasidan

Muro köper från Prodire

Följer upp storköpen från M2 och Nivika.

Klart: Vann tävling om höga hus mitt i Göteborg

Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.

80 000 kvm kan återlämnas efter Polestars problem

Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.

Hippt varumärke hyr av Vasakronan i Gyllene triangeln

Öppnar butik nära Norrmalmstorg.

Företagsparken bakom transaktion i väst

Investerar drygt 200 miljoner kronor.

Säljer nästan allt till Episurf i miljardaffär

Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.

Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”

Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

Första spadtaget för Sveriges största fängelse

110 000 kvm och drygt 800 intagna.

Catena säljer två för 430 mkr

Säljer nästan 10 procent över värdering.
Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs

Här är Årets Stockholmsbyggnad 2026

”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”

Panattoni laddar för udda storsatsning i syd

Kan bli en av de större etableringarna i Norden.

Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder

Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Fastigheten Uggleborg 12 på Vasagatan, mittemot centralstationen. Foto: Convendum. Foto Anna Reinfeldt: Gustav Kaiser. Montage: Fastighetsvärlden.

Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city

Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.

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