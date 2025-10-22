Afa Fastigheter och Scandic förlänger vid Stureplan

Efter 25 år i hjärtat av Stockholm förlänger nu Scandic Anglais sitt hyresavtal med Afa Fastigheter för en längre period. I samband med detta påbörjas under hösten 2025 en genomgående renovering i fastigheten som ligger mellan Stureplan och Humlegården.

– Scandic Anglais har mycket förtjänstfullt drivit verksamhet i 25 år i vår fastighet Ladugårdsgrinden 18. Vi krokar nu arm med Scandic för fortsatt långsiktigt samarbete och med respektive parts spetskompetens ska vi tillsammans skapa Stockholms mest välkomnande och dynamiska hotellupplevelse säger Fredrik Bergenstråhle, chef för Afa Fastigheter.

Scandic Anglais har funnits i byggnaden i 25 år och nu har hyresavtalet förlängts ytterligare en lång period och hotellet ska totalrenoveras. Arbetet ska påbörjas hösten 2025 och planeras att pågå fram till sommaren 2027. Med fokus på design, hållbarhet och framtidens hotellupplevelser ska hotellet uppgraderas i sin helhet – alltifrån rum, reception och lobby till allmänna ytor och takbar får ett stilrent lyft. Hotellet innehåller 231 rum.

– Vi på Scandic brinner för att skapa hotell som inte bara möter dagens behov utan formar morgondagens reseupplevelser. Därför utvärderar och utvecklar vi ständigt våra satsningar, både i nya projekt och befintliga pärlor. Den här gången på ett hotell som har ett läge utöver det vanliga – granne med pulsen på Stureplan, Djurgårdens grönska inom promenadavstånd och shopping på Biblioteksgatan och NK runt hörnet, säger Peter Jangbratt, COO på Scandic Sverige.

Afa Fastigheter genomför även en totalrenovering av kontorsdelen i fastigheten och skapar moderna, flexibla och effektiva kontorslokaler, läs mer här. I kontorsdelen har Afa Fastigheter hyrt ut till Alma Property avseende de två översta kontorsplan om ca 650 kvm, och till Maqs Advokatbyrå som har tecknat ett sexårigt hyresavtal. Den uthyrningen omfattar två kontorsplan om ca 1.500 kvm. Dessutom har man nyligen hyrt ut till Frantzén Group som öppnar en restaurang i gatuplanet.