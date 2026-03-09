Aeonic säljer i Veddesta

Aeonic har sålt fastigheten Järfälla Veddesta 2:70, en väletablerad industri- och kontorsfastighet med fokus på medicin- och laserteknik. Fastigheten har en uthyrbar area om ca 5 105 kvadratmeter och utgör en regional hub för industri och kontor, med ett utmärkt skyltläge invid E18.

New Property och Toboprop har agerat säljrådgivare åt Aeonic. Skierfe Advokatbyrå var juridiskt ombud åt Aeonic.

Fastigheten har en uthyrbar area om ca 5 105 kvadratmeter och utgör en regional hub för industri och kontor, med ett utmärkt skyltläge invid E18. Byggnaden är fullt uthyrd till tre stabila hyresgäster som har huserat på adressen i decennier och bedriver högteknologisk verksamhet inom bland annat medicinteknik och halvledarkomponenter.

– Efter att ha utvecklat denna fastighet under snart fem års tid står den idag stark, och vi bedömer att tidpunkten är helt rätt för en avyttring. Vi är stolta över det goda och nära samarbete vi haft med våra hyresgäster genom åren, och det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till en ny stabil ägare. Ett stort tack till New Property, Toboprop och köparen för en professionellt genomförd affär, säger Daniel Lövsund, Aeonic.