Aeonic rekryterar Gunnar Larsson

Aeonic etablerar Investment Platforms som ett komplement till bolagets befintliga fastighetsverksamhet och rekryterar Gunnar Larsson som Managing Director. Satsningen stärker bolagets möjligheter att genomföra investeringar tillsammans med institutionellt kapital.

Gunnar Larsson.

Om Aeonic

Aeonic är en privatägd fastighetskoncern som äger, utvecklar och bedriver långsiktig förvaltning av bostads-, samhälls- och kommersiella fastigheter främst i Stockholmsregionen och Mälardalen. Bolaget har drygt 1.000 byggrätter i portföljen. I koncernen ingår även småhusutvecklaren Neighbour.

Den nya modellen gör det möjligt för Aeonic att bl.a. utveckla och driva Joint Ventures tillsammans med internationella investerare som söker möjligheter i Sverige. Initialt fokus och befintlig pipeline är inom bostäder, lager- & lättindustri, med möjlighet att bredda.

Gunnar Larsson har 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen, med bakgrund från både ägar- och konsultsidan i Stockholm och London. Han har tidigare arbetat främst inom Capital Markets på bland annat CBRE IM, JLL, Colliers och CBRE samt i egna bolag. I Aeonic ser han möjligheten att kombinera entreprenörskap med institutionellt kapital i en långsiktig och personlig investeringsmiljö.

– Vi har starkt momentum i verksamheten och fortsätter att bygga för långsiktighet. Nu tar vi nästa steg i våra investeringar i partnerskap, samtidigt som vår befintliga verksamhet fortsätter som vanligt. Jag är väldigt glad att välkomna Gunnar, säger Daniel Lövsund, grundare.

Etableringen av Investment Platforms är en del av Aeonics bredare tillväxtresa, där bolaget nyligen lanserade småhusvarumärket Neighbour samt genomförde ett flertal rekryteringar.

