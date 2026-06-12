Stjärnmärket öppnar stor butik mitt i Stockholm
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
”Vi byggde något som inte fanns i Sverige.”
Utökar i Stockholm.
Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.
Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.
FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter. ✓ Värdet av återbruk. ✓ Inte vara ja-sägare. ✓ AI i arkitekturen.
Var i USA har Oscar Engelbert investerat i två fastigheter? Vilket svenskt fotbollslag sponsras av Fredrik Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.
”Vi har inte riktigt knäckt den frågan hur vi ska hantera det, så att man inte ersätter äpplen med päron”
Projekt med drygt 140 lägenheter byter ägare.
FV listar alla 33 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
Beståndet består av drygt 50 000 kvm.
Tillträder 1 juli 2026.
”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.