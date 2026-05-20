Active och Leasebridge förvärvar tre i Bålsta

Active Fastighet och Leasebridge förvärvar, via gemensamt JV, tre lager- och industri-fastigheter i Västerskogs Industriområde, Bålsta. Förvärvet omfattar 9 000 kvm mark samt 2 800 kvm uthyrningsbar lokalyta. Beståndet är fullt uthyrt.

Fastigheterna ligger strategiskt belägna i Bålsta, Håbo kommun, vid E18, och i nära anslutning till bland annat Dagabs stora lager. Det geografiska läget, i Västerskogs Industriområde, är bra och drar nytta av goda transportförbindelser och närheten till Stockholm.

– Det är med stor glädje som vi genomför detta förvärv tillsammans med Active Fastighet, som är en välrenommerad och duktiga fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vi ser mycket stora utvecklingsmöjligheter av beståndet och ser fram emot att tillträda säger Per Svensson, vd, samt Rolf Alexander, lead advisor, på Leasebridge Invest AB.

– Vi är mycket nöjda med detta ”klusterförvärv” som ger oss ett större sammanhållet bestånd att förvalta men också att utveckla och förädla. Det är inte ofta möjligheten ges till denna typ av förvärv, och speciellt inte på ett så attraktivt läge, så vi är tacksam att säljaren valde oss som nya ägare. Att vi dessutom genomför ytterligare förvärv tillsammans med Leaebridge, gör detta extra stimulerande och roligt säger Patrik Sarin, styrelseordförande, och Mikael Wallner, vd, Active Fastighet AB.

