Active köper två fastigheter i Vallentuna

Active Fastighet förvärvar två stycken fastigheter i Vallentuna Kommun, utgörande av cirka 16.000 kvm mark. Säljare är två privata fastighetsägare.

Fastigheterna ligger beläget omedelbart väster om E18 i tätorten Karby, Vallentuna. De är en del av ett mindre industriområde med blandad verksamhet. Bland hyresgästerna finns bland annat rikstäckande kraftbolag samt byggbolag med långa avtal.

– Vi är otroligt stolta och glada över vårt förvärv, som sker i en intressant och attraktiv del av Stockholm, Vi ser stora möjligheter till utveckling säger Patrik Sarin, Ordförande Active Fastighet, och Mikael Wallner, vd Active Fastighet.

