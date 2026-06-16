Active förvärvar i Åtvidaberg

Fastigheten ligger strategiskt belägen i centrala Åtvidaberg och endast 30 min bilväg från Linköping.

– Vi är mycket nöjda med detta förvärv med en stark industrikoncern som hyresgäst på ett 10-årigt hyresavtal. Det är inte ofta möjligheten ges till denna typ av förvärv så vi är tacksamma att säljaren valde oss som nya ägare. Vi ser fram emot vår fortsatta utveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästen, säger Patrik Sarin, styrelseordförande och Mikael Wallner, vd på Active Fastighet AB.