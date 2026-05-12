Snabbväxande Activate till Mall of Scandinavia

Det är nu klart att URW nästa år kommer att välkomna Activate, en upplevelsebaserad aktör inom aktiv gaming som kombinerar fysisk aktivitet och underhållning, till Westfield Mall of Scandinavia i Solna.

Därmed fortsätter MoS att hålla nästintill full uthyrningsgrad, till skillnad från många andra köpcentrum som brottas med vakanser.

Kedjan grundades 2019 i Kanada och har sitt huvudkontor i Winnipeg. Det finns i dag ett 70-tal enheter i tio länder och planen är att öppna 30 nya enheter under 2026.

Nyligen rankade The Financial Times Activate som den mest snabbväxande kedjan inom nöje i Amerika.

Activate blir ett tillskott som breddar köpcentrets leisure-erbjudande ytterligare. Den nya enheten kommer att ligga i f.d. Quick Office, mellan Tesla och Chanel på plan 1.

Activate finns sedan tidigare på 733 kvm i Nordstan i Göteborg och enligt uppgift till Fastighetsvärlden planerar Activate att öppna även i Heron City i Huddinge.

Tidigare i år har bland annat AM Store och Five Guys öppnat i Westfield Mall of Scandinavia och inom kort öppnar även Taco Bell.

Dessutom expanderar Kicks och tar bland annat över den tidigare Dyson-lokalen på plan 0. Den nya butiken kommer att uppmäta ca 500 kvm. Andra större uppdateringar är bland annat Chanel som kommer utöka sin enhet, samt Mango som nu introducerat Mango Man i butiken. Även Lindex och Synoptik har öppnat nya större butiker.

Även URW:s uteserveringar har fått sig ett lyft med bland annat S2 Restauranghall som inom kort öppnar en ny uteservering mot Arenatorget och Top Floor som öppnat upp för säsongen på handelsplatsens tak.