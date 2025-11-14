Acrinova gör liten affär i Malmö

Acrinova har förvärvat fastigheten Malmö Flygbilden 1, förvärvet sker genom en så kallad sale and leaseback-affär.

Fastigheten omfattar en tomtareal om cirka 4.100 kvm och en byggnadsyta om cirka 1.550 kvm, belägen med synligt och lättillgängligt läge vid Inre Ringvägen.

Fastigheten är inhägnad och byggnaden är utrustad med lastkaj.

Vid förvärvet är fastigheten fullt uthyrd till Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB. Den underliggande fastighetsvärderingen uppgår till 19,5 miljoner kronor. Acrinova tillträdde fastigheten den 14 november 2025.

–Det här är ett typiskt förvärv för Acrinova. En stabil, fullt uthyrd fastighet i ett bra logistikläge med långsiktiga förutsättningar för värdeutveckling. Förvärvet är ett steg i vårt arbete att bygga upp vår portfölj med uthålliga kassaflöden, säger Acrinovas vd, Ulf Wallén.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

