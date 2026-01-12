Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

2026-01-10 kl. 10:00

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt

En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

 Tillbaka till förstasidan