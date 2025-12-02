Acer Bostad förvärvar två nyproducerade i Knivsta för 875 mkr

Acer Bostad har från ett samägt joint venture mellan Genova och Redito avtalat om att förvärva fastigheterna Gredelby 21:1 och Gredelby 21:6 i centrala Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 49.000 kr/kvm.

JLL och Kanter Advokatbyrå var säljarnas rådgivare. Advokatfirman Skierfe har varit rådgivare till köparen.

Det är tredje köpet för det nya bolaget som formellt heter Hyresfastighetsbolaget Acer Bostad AB och som ägs av jv:t Ontario Teachers’ Pension Plan och Gordion Capital.

Förvärvet omfattar totalt 284 hyresbostäder med kommersiella lokaler i bottenplan samt två garage. Fastigheterna är miljöcertifierade med stark hållbarhetsprofil och har ett totalt hyresvärde om cirka 48 miljoner kronor.

De båda fastigheterna i affären:

Gredelby 21:1 färdigställdes under 2023 och är fullt uthyrd med en uthyrbar yta om cirka 8.000 kvadratmeter och utgörs av 133 hyresbostäder med lokaler i bottenplan samt ett garage.

färdigställdes under 2023 och är fullt uthyrd med en uthyrbar yta om cirka 8.000 kvadratmeter och utgörs av 133 hyresbostäder med lokaler i bottenplan samt ett garage. Gredelby 21:6 färdigställs i början på december 2025 och utgörs av 151 hyresbostäder och lokaler i bottenplan med en uthyrningsbar yta om cirka 9.900 kvadratmeter samt ett garage.

Frånträde planeras ske den 15 december 2025.

– Vi är mycket nöjda med att slutföra detta förvärv för Acer Bostad. Fastigheterna har flera egenskaper som gör att den passar mycket väl in i den portfölj vi bygger och bör säkerställa en fortsatt stark efterfrågan från hyresgäster. Det är en mycket attraktiv, väl utformad och utvecklad fastighet som också uppfyller våra höga hållbarhetsambitioner. Läget är optimalt i Knivsta, med all tillgänglig service vid torget i omedelbar anslutning till fastigheten och perrongen bokstavligen utanför dörren – endast dryga 25 minuter till Stockholms centralstation och 10 minuter till Uppsala, samt nära Arlanda, säger Samir Taha, vd för Gordion, operativ partner till Acer Bostad.

Genova och Redito förvärvade fastigheterna 2017 till ett underliggande fastighetsvärde om 38 mkr och inledde då ett planarbete för att möjliggöra byggnation av bostäder. I slutet av 2020 vann detaljplanen laga kraft som medgav 25.000 kvadratmeter ljus BTA, vilket motsvarar ett ingångsvärde om cirka 1.500 kr/ljus BTA.

– Affären illustrerar Genovas strategi att skapa värde genom att driva detaljplaner för egna och samägda fastigheter. I centrala Knivsta har vi tillsammans med Redito utvecklat byggrätter till låga ingångsvärden och genom lönsam projektutveckling byggt två levande bostadskvarter. Affären stärker Genovas balansräkning och frigör betydande likviditet som idag är bunden i lågavkastande tillgångar, vilket möjliggör för framtida investeringar. Det känns också positivt att överlåta fastigheterna till en långsiktig institutionell ägare som Acer Bostad, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

– Tillsammans med Genova har vi utvecklat bostäder och miljöer som bidrar positivt till Knivstas centrum. Samtidigt har vi skapat betydande värde genom en effektiv byggrätts- och projektutveckling, helt i linje med Reditos investeringsstrategi, kommenterar Jan Björk, grundare och partner i Redito.

Det är Acer Bostads tredje förvärv.

Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) förvaltar pensionsmedel för lärare i provinsen Ontario, Kanada. Fastighetsinvesteringar utgör en betydande del av OTPP:s portfölj, främst genom direktägda fastigheter men även via fondverksamheter. Vid slutet av 2024 rapporterades OTPP:s totala tillgångar under förvaltning uppgå till 266.3 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande 1,85 biljoner svenska kronor.

Gordion Capital drivs av Samir Taha och Anna-Carin Telin

Namnet Gordion? Det är forntida grekiska namnet på huvudstaden i Frygien, i dagens Turkiet. Den mest kända kungen var Midas, som enligt legenden kunde förvandla allt han rörde vid till guld. Enligt sagan fanns en mycket invecklad knut i templet i Gordion, och den som kunde lösa upp knuten skulle bli herre över Asien. Alexander den store besökte Gordion år 333 f.Kr. och när han inte kunde lösa upp knuten, ska han enligt legenden ha huggit itu den med sitt svärd.