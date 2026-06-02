Accelerationskontorets nya förslag

En hyresförlustgaranti, en infrastrukturpott, en permanent rådgivningsfunktion och nedskrivning av studieskulder – det är några av Accelerationskontorets förslag som överlämnas till regeringen tisdag 2 juni. Målet är att fler kommuner ska våga säga ja till stora företagsetableringar. ”Kommunerna behöver långsiktig stabilitet och levande samhällen, inte tillfälliga stöd” säger Accelerationskontorets industrisamordnare Kristina Alvendal.

dag saknar många kommuner de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att kunna ta emot stora företagsetableringar och expansioner, trots att investeringarna är av stor vikt för svensk tillväxt och välfärd i hela landet. Därför överlämnar Accelerationskontoret nu elva förslag till energi- och näringsminister Ebba Busch som syftar till att minska kommunernas risktagande vid stora företagsetableringar, underlätta för ett långsiktigt samhällsbygge och skapa bättre förutsättningar för tillväxt i hela landet.

– Jag ser fram emot att ta del av utredningens slutsatser och förslag. Det är viktigt för Sverige att de mest samhällsviktiga investeringarna beslutas, förverkligas och blir lyckosamma över tid. Då krävs också att de kommuner som berörs klarar av och kan bidra till den bredare samhällsomvandling som investeringarna medför, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslagen har tagits fram i tät dialog med Sveriges kommuner. I utredningens förarbete medverkade 196 kommuner varav drygt hälften uppger att de varit tvungna att avstå en större etablering eller expansion under de senaste fem åren.

– När en kommun vill säga ja men av olika skäl tvingas säga nej påverkas tillväxten i hela landet. Kommunerna måste få ökade incitament att säga ja till en stor etablering, säger Kristina Alvendal, nationell industrisamordnare vid Accelerationskontoret och fortsätter:

– Det handlar om tusentals arbetstillfällen. En fungerande modell gör Sverige mer attraktivt för långsiktiga investeringar och kan motivera människor att flytta dit jobben finns.

Den ekonomiska risken för kommunerna kan bli påtaglig eftersom lånefinansierade insatser för bostäder, infrastruktur och välfärdstjänster behöver ske långt innan verksamheten är på plats. Samtidigt är investeringarnas omfattning, långsiktiga effekter och framtida skatteintäkter inte alltid möjliga att förutse.

Accelerationskontorets förslag är utformade som ett smörgåsbord med konkreta insatser inom områden som investeringsfrämjande, ekonomisk riskavlastning, bostadsbyggande och kompetensförsörjning. Insatserna minskar kommunernas risktagande och stärker samspelet mellan stat, kommun och företag. De främjar också ett långsiktigt och stabilt samhällsbygge. En del förslag är också riktade till privatpersoner vars kompetens är en förutsättning för att utveckla både kommuner och företag.

– Vi behöver politiskt genomförbara beslut som håller i längden. Om människor ska vilja flytta till växande kommuner behövs trygga, levande och hållbara samhällen, inte tillfälliga stöd, säger Kristina Alvendal.

Utredningen överlämnas till energi- och näringsminister Ebba Busch 2 juni 2026.