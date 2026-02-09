ABK:s hyror höjs med 3,5 % – kritiserar HGF

Eftersom parterna stod för långt från varandra i årets hyresförhandling hänsköt kommunala ABK i Kristianstad ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) där representanter för Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta sitter med. HMK har nu beslutat att hyreshöjningen för 2026 ska vara 3,5 % och gälla från 1 januari.

– Vi välkomnar att det nu fattas ett beslut i HMK så att vi vet vilka ekonomiska ramar vi har att följa, även om vi såklart helst hade velat komma överens i förhandlingen, säger Karl-Henrik Persson, vd på ABK. Det vi kan se i beslutet från HMK är att Hyresgästföreningens bud har legat orimligt lågt. Vi har varit tydliga att vi kommer att använda hela hyreshöjningen till att öka underhållet ytterligare, så det är bra att vi nu åtminstone landar på en acceptabel nivå.

I årets hyresförhandling utgick ABK som tidigare från modellen för hyressättning som tagits fram av Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Ändå stod parterna långt ifrån varandra i förhandlingen.

– Det klart att man kan ha synpunkter på det, men så kan det vara i en förhandling, det har vi ändå respekt för, säger Karl-Henrik Persson. Vi hade dock önskat att hyresgästföreningen hade kunnat påbörja förhandlingen långt tidigare, som vi ville, då hade vi troligtvis sluppit retroaktiva hyror. Vi hade också önskat att förhandlingarna hanterats på ett mer respektfullt sätt. Vi går in i alla förhandlingar med sakligt underbyggda argument och är måna om hålla en professionell ton. När Hyresgästföreningen exempelvis använder uttryck som ”Smaklöst” eller ”ett slag i ansiktet på alla hyresgäster” i media känns det inte professionellt.

Efter beslutet i HMK kommer hyreshöjningen för årets två första månader att faktureras hyresgästerna retroaktivt i mars och april.

