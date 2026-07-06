ABG Fastena köper lättindustri i Örebro

ABG Fastena förvärvar en lättindustrifastighet om 2 732 kvadratmeter i Örebro med fastighetsbeteckningen Däcket 4. Byggnaden på fastigheten uppfördes 2003, byggdes till 2008 och har genomgått uppdateringar 2022. Tomtarealen uppgår till 5 425 kvm.

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Lejons Mäkleri var säljarens rådgivare i affären.

Affären genomförs som en sale and leaseback med Industriprodukter i Örebro AB där det tecknas ett 7-årigt hyresavtal för hela fastigheten. Tillträde sker den 1 september.

– Det känns bra att lägga beslag på denna fina lilla juvel i ett mycket attraktivt läge i Örebro. Vi tackar säljaren och vår blivande hyresgäst för en bra process, och ser fram emot ett fint samarbete framöver, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– Med denna affär har vi förvärvat lager och lättindustri för 560 miljoner kronor i år och vi hoppas kunna hålla minst samma takt under andra halvåret, säger Per Nisses, head of investor relations på ABG Fastena.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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