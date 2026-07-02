ABG Fastena köper 26 900 kvm av Carlyle

ABG Fastena förvärvar tre fastigheter med sammanlagt 26 900 kvm uthyrningsbar yta i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen. Säljare är Carlyle.

Savills var säljarens rådgivare i affären.

ABG Fastena köper fastigheterna Brunna Viby 19:24 i nordvästra Stockholmsområdet, Härryda Björröd 1:207 i Göteborgsområdet och Ängelholm Rebbelberga 26:28 i Öresundsregionen.

Säljare är Carlyle Europe Realty, Carlyles paneuropeiska plattform för fastighetsinvesteringar.

I Stockholmsfastigheten är EVI Industries hyresgäst, i Göteborgsfastigheten har Bevego sitt centrallager, och i fastigheten i Öresundsregionen huserar Mafa och Ahlsell.

De tre fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 26 900 kvm. Tomtarealen uppgår till totalt 62 000 kvm.

– Vi är mycket glada över att vara i mål med denna transaktion. Portföljen är i mångt och mycket mitt i prick för vad vi söker: lättbegripliga lokaler i bra tekniskt skick med starka hyresgäster. Dessutom med en genomsnittlig avtalslängd om åtta år, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena, och tillägger:

– Vi är särskilt nöjda med att portföljen har en träffbild på Sveriges tre storstadsregioner, och med förvärvet etablerar vi oss inom lager och lättindustri även i Öresundsregionen. Tanken är att göra fler förvärv där.