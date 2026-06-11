880 nya bostäder i Optimusområdet

Gamla Optimusområdet i Upplands Väsby kommer att ge plats för nya kvarter med 880 bostäder, samt kontor och förskola – och fabriksbyggnaden blir kvar. Det efter att kommunfullmäktige godkänt detaljplanen i veckan.

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Kommunfullmäktiges godkännande av detaljplanen i veckan innebär att fabriken Optimus från Uppland Väsbys industriepok räddas för eftervärlden.

Fastigheterna som hör till Optimus ska integreras med helt nya kvarter, formade utifrån områdets industrikaraktär. Projektet bedöms fullt utvecklat kunna ge plats för cirka 880 nya bostäder i området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området och skapa en ny blandad stadsdel med bostäder, kontor och lokaler med möjlighet till förskola, samhällsservice, kultur och andra verksamheter.

– Optimusområdet blir ett attraktivt område med blandad bebyggelse och närhet till bra kollektivtrafik.  Extra spännande blir att vårda och utveckla ett område där vi så påtagligt känner Väsbys historia och industrins vagga, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Detaljplaneområdet avgränsas av Anton Tamms väg i norr och Mälarvägens bro i söder. Mot Optimusvägen anpassas de nya byggnaderna till villabebyggelsen i Folkparksområdet. I väster avgränsas området av järnvägen där det utvecklas bostadsmiljöer och promenadstråk längs Väsbyån.

När protokollet från kommunfullmäktige har tillkännagetts finns det möjlighet att överklaga detaljplanen under tre veckor. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft efter att överklagandetiden har gått ut.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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