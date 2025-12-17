Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Sju Pizza Put stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

Trianon köper för 240 mkr

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

 Tillbaka till förstasidan