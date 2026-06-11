80-åring vill köpa skandalkåk i Malmö – stoppas på nytt

För andra gången har den så kallade Kinesiska Muren, Taxeringsrevisorn 5 i Rosengård i Malmö, auktionerats ut av Kronofogdemyndigheten. Och för andra gången vinner en 80-årig man budgivningen – men nekas köpa fastigheten.

Fastigheten Taxeringsrevisorn 5 i Rosengård i Malmö bjöds i mars ut till försäljning efter att bostadsrättsföreningen Femman gått i konkurs. Då havererade auktionen efter en rad cirkusartade vändningar.

Trianon, som sedan förra året gått som förvaltare för delar av fastigheten, var med och bjöd 32 miljoner vilket trumfades av en 80 år gammal budgivare som bjöd 33 miljoner. Han ville inte uppge sitt namn och Kronofogden förklarade efter en stunds betänkande att det vinnande budet var för lågt.

Auktionen avslutades så småningom för att tas om vid ett framtida tillfälle. Och nu har detta tillfälle varit.

Fastigheten är värderad till 60 miljoner kronor, men det första budet från senaste auktionen började på 10 miljoner. När Kronofogdens auktionsförrättare till slut slog klubban i bordet efter det åttonde budet låg priset på 15,1 miljoner kronor, skriver Hem & Hyra.

Det var 80-åringens bud som segrade – igen. Och precis som förra gången fick han nobben.

Summan var för låg, meddelade Kronofogden mannen, som Hem & Hyra beskriver som ”långhårig med skägg, iklädd grå mjukisbyxor, och som bär sina papper i en sliten gul plastpåse från danska Nettom”.

Vad tänker han om att han blir nekad att köpa fastigheten?

– Det kanske är för att jag är mer korkad än vad de andra är. Att jag är oerfaren och inte kan något om fastigheter och tror att jag kan lösa allt. Det kan ju vara att det är mycket större problem med fastigheten än vad jag har någon aning om, säger han till Hem & Hyra.

Han medger att han inte kan något om fastighetsförvaltning och säger att han kommer att köpa in hjälp för att hantera de stora utmaningarna med huset. Han funderar även på att involvera de boende genom så kallad självförvaltning.

Fastigheten är ett flerbostadshus i 9 våningar med källare och totalt 67 lägenheter – och utgör en del av byggnadskomplexet som brukar kallas Kinesiska Muren i Malmö.

Efter åratal av kaos, ekonomisk brottslighet, obetalda skulder på 3,2 mkr och misskötsel, har det blivit upp till Kronofogden att hitta en ny ägare till fastigheten.

Den tidigare ordföranden har dömts till fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, vilket bland annat handlar om just den havererade bostadsrättsföreningen.

Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.

– Vid nästa auktion kommer det här att avgöras, men det kan hända att det blir en annan inriktning innan dess. Som joker i leken kan konkursförvaltaren komma överens med en köpare så det löser sig den vägen, säger Johannes Paulsson, presstalesperson på Kronofogden, till Hem & Hyra.