80 000 kvm kan återlämnas efter Polestars problem

Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.
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Muro köper från Prodire
Följer upp storköpen från M2 och Nivika.
Klart: Vann tävling om höga hus mitt i Göteborg
Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.
Hippt varumärke hyr av Vasakronan i Gyllene triangeln
Öppnar butik nära Norrmalmstorg.
Bakslag för Afa:s stora plan kring Münchenbryggeriet
Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.
Företagsparken bakom transaktion i väst
Investerar drygt 200 miljoner kronor.
Säljer nästan allt till Episurf i miljardaffär
Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.
Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”
Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”
FV Fokus Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
Första spadtaget för Sveriges största fängelse
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Catena säljer två för 430 mkr
Säljer nästan 10 procent över värdering.
Här är Årets Stockholmsbyggnad 2026
”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Panattoni laddar för udda storsatsning i syd
Kan bli en av de större etableringarna i Norden.
Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder
Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city
Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.