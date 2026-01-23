Mattias Nilsson, We Construction, Magnus Persson, K-Fastigheter, Jacob Hallberg, Alhem, Jacob Karlsson, K-Fastigheter, Toni Hultberg, Alhem och Håkan Kihlgren, We Construction. Foto: Niklas Olsen, Alhem.

K-Fastigheter och Alhem byggstartar 256 bostäder

K-Fastigheter och Alhem Fastigheter har tagit första spadtaget och därmed startat byggnationen av 256 hyreslägenheter och tre lokaler i Björlanda Ängar på Hisingen, strax norr om Göteborg.

Projektet omfattar 256 moderna bostäder, livsmedelsbutik samt tillhörande parkeringsgarage. Totalt uthyrningsbar area förväntas uppgå till cirka 15.800 kvadratmeter. Tillträde kommer ske etappvis, med byggstart för de bygglovsgivna fastigheterna under första kvartalet 2026. Inflyttning i de första lägenheterna beräknas kunna ske till sommaren 2027. Beräknad byggtid för samtliga etapper uppgår till cirka 24 månader.

– Projektet kommer att genomföras och ägas av ett bolag samägt av Alhem och K-Fastigheter. Det blir bostadshus och lokaler i hög kvalitet, byggda med klimatdeklarerade betongstommar från vår prefabverksamhet. Jag ser med tillförsikt fram emot att starta byggnationen i Björlanda Ängar och att utveckla vårt samarbete med Alhem till fler gemensamma projekt, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

–Vi är ett genuint Göteborgsbolag och känner ansvar för att utveckla bra bostäder. Projektet i Björlanda Ängar har stor potential och jag ser fram emot både samarbetet och att bidra till utvecklingen av Göteborgs framtida bostadsmarknad, säger Jacob Hallberg, vd Alhem Fastigheter AB.

– Vi är stolta, glada och tacksamma över att ha fått förtroendet att ansvara för byggnationen av Björlanda Ängar. Detta är ett betydelsefullt projekt som tydligt markerar We Constructions etablering i Göteborgsregionen och stärker vår position som en långsiktig aktör inom både bostads- och kommersiell nyproduktion, säger Dime Usinovski, vd för We Construction Göteborg.

