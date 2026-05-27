3 000 planerade bostäder runt Skärholmen är på paus

Byggtakten har som bekant saktat ner de senaste fem åren, även om den vänt svagt uppåt den senaste tiden. Runt 3 000 planerade bostäder är på paus i Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg, summerar Mitt i.

Merparten av byggplanerna i området har stoppats tills vidare.

– Stora delar av projektet Vårbergsvägen avvaktar byggnation, totalt 1000 bostäder, säger Linnea Elving, kommunikatör på exploateringskontoret, till Mitt i.

I området runt Stångholmsbacken i Vårberg har planerna krympt. Av 495 nya lägenheter som ursprungligen planerades blir det framöver i stället endast 90.

Också merparten av området Mälaräng i Bredäng, drygt 1000 bostäder, har pausats.

Även i några andra delmarknader i närområdet har drygt hundra bostäder vardera stoppats.