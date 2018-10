30 procent färre sålda för JM

”Bostadsmarknaden i Stockholm är avvaktande men har stabiliserats ytterligare under det tredje kvar- talet. Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning där benägenheten att teckna kon- trakt tidigt dock har stärkts under de senaste kvartalen. Försäljningen av våra bostäder i Stockholm har utvecklats positivt under det tredje kvartalet och särskilt beak- tat vårt begränsade utbud för inflyttning i närtid. Försäljningen i tredje kvartalet uppgick till samma nivå som andra kvartalet. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Planerad produktionsstart under det tredje kvartalet av ett projekt i Stockholm med hög bokningsgrad har skjutits fram i avvaktan på slutgiltig överens- kommelse om kommunalt exploateringsarbete.”

Bolaget har verksamhet även i Norge och Finland där marknaden är annorlunda. När Skoglund fortsätter kommentera Sverige säger han: