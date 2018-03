30 bostadsutvecklare om marknaden

Projekt som skjuts upp eller säljs, förändringar i upplåtelseform, rabatter på avgifter eller pris, bostäder som säljs färdiginredda och små lägenheter som slås ihop till större. Listan på åtgärder som byggherrar tagit till för att hantera nedgången på bostadsmarknaden kan göras lång.

Av 30 bostadsutvecklare som Fastighetsvärlden talat med har 13 genomfört någon av ovanstående förändringar – och flera andra är beredda att göra det.

”Vi har förstås sett en lugnare marknad, och då speciellt i Stockholmsområdet. Vi har haft betydligt färre säljstarter än planerat under andra halvåret 2017, men av andra orsaker än vikande efterfrågan. Istället kommer det fler bostäder från oss under 2018. För oss handlar det om att eventuellt ändra i försäljningsprocessen och öka synligheten. Vid den förra krisen var det alla möjliga lockbeten från olika aktörer, till exempel bilar och bensin. Men vi jobbar inte så. Kanske skulle det bli aktuellt med lägre månadshyror inledningsvis, men vi är inte där ännu.”

”Vi har alltid byggt yteffektivt och kommer förstås att fortsätta med det eftersom sådana lägenheter efterfrågas. Huruvida vi byggstartar beror på säljtakten, och vilken säljgrad vi vill uppnå för att byggstarta är olika för olika projekt. Rent allmänt känner vi att det är tuffare i områden där det finns flera olika byggherrar som driver projekt samtidigt. Där går det trögare. Vi har ännu inte sänkt några priser, men överväger att justera priset i ett projekt i Uppsala. Att konvertera projekt från bostadsrätt till hyresrätter skulle vi kunna göra om situationen kräver det. Vi har under de senaste åren köpt allt färre byggrätter eftersom vi under ett tag känt att det börjat bli för dyrt.”

”Trots en förändrad marknad så följer vi vår plan med starter tills vidare. Peab är en långsiktig aktör och vår grundsyn över tid är positiv för den svenska bostadsmarknaden då det finns ett fortsatt behov av bostäder på många platser. Vi märker givetvis av att marknaden har bromsat in, inte bara i delar av Stockholmsområdet, utan även på några andra orter i landet. Mycket av det som skrivits om bostadsmarknaden på senare tid avspeglar inte hela marknaden i Sverige. Peab är representerade över i stort sett hela landet och har flera marknader som varit mycket bra under 2017. Vår övergripande syn på marknaden idag är att det dels finns ett överutbud på vissa håll där försäljningen naturligt tar längre tid, och dels så har det skapats en osäkerhet på marknaden efter den senaste tidens bostadsdebatt och givetvis av frågan kring regeringens amorteringskrav. Vi bedömer att osäkerheten på marknaden fortsätter en bit in i 2018 för att därefter stabiliseras.”

Flyttat fram projektstarter

SSM, Mattias Roos, VD:

”Vi säljstartade något över 1.000 bostäder fördelat på sju projekt under 2017, de flesta under hösten 2017. Vi har som regel att produktionsstarta först efter att vi uppnått 75 procent i säljgrad. Den avtagande marknaden under hösten gjorde att önskad säljgrad inte uppnåddes och vi flyttade därför dessa produktionsstarter in i 2018.”