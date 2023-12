Playce i Kista närmar sig klartecken

Det börjar närma sig för det stora projektet Playce i Kista. Den 14 december ska ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden och Patrik Mehks, vd för Playce, hoppas att första spadtaget ska kunna tas efter att man tillträtt marken under 2027. Investeringen beräknas landa på hela 4 miljarder.

– Vi har hållit på med det här i nio år och det är ett stort projekt. Det har en volym som fyra vanliga bostadskvarter som sträcker sig över fyra exploateringsavtal där vi har en bostadspinne på 41 våningar. Där blir det lite drygt 450 bostäder. Sen har vi ett torn på 27 våningar med hotell och kontor, och en lågdel där vi kommer ha 130 bostäder, säger Patrik Mehks, vd för Playce till Fastighetsvärlden.

I 27-våningsbyggnanden handlar det totalt handlar om 21.000 kvm hotell och kontor, där ambitionen är en takterrass med takbar och spa.

– Vi letar hotelloperatör och vi har kommit ganska långt. Vår ambition är lifestyle-hotell, som dessutom kommer att fylla en funktion som kontorshotell. Likaväl som man åker till Steam i Västerås ska man kunna åka till Playce i framtiden.

Planerna för en idrottsanläggning om 11.500 kvm finns fortfarande men de 27 padelbanorna har lagts på is. I stället kommer det att röra sig om allmänidrott, men all sorts idrott kan vara tänkbar. Det kanske till och med innebära kommunal idrott, men enligt Patrik Mehks är det för tidigt att säga ännu. Stort är det i alla fall: två idrottsplaner om vardera 5.000 kvm samt en centre court.

Att bolaget planerar ett så stort projekt i Kista, som är känt för vakanser, är inget som verkar oroa Patrik Mehks.

– Ja, vakansgraden är hög när det gäller kontor, framför allt eftersom det finns moderna och äldre kontorsbyggnader. Vi har ju egentligen ett väldigt begränsat utrymme för kontor. Syftet med den här volymen är att skapa en nod som ska tillföra allt som en blandstad behöver.

Omkring 15.000 bostäder finns i olika planskeden i Kista i dag. Och många projekt innebär en omgestaltning av kontor till bostäder, bland annat Klöverns stora projekt Kista Square Garden precis vid Kista Centrum.

– Syftet med Playce är att ett plus ett ska bli tre, det vill säga en mängd discipliner under ett och samma tak. Det blir handel, bostäder, idrott, hotell och longstay. Du ska kunna gå i tofflorna till restaurangen, till gymmet eller till idrottshallen. Vi tycker fortfarande att styrkan med Playce är att vi har samlat allt under ett tak. Med fokus på upplevelser.

Det är en rejäl investering – Patrik Mehks tror att det kommer landa någonstans mellan 3,5 till 4 miljarder.

– Efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur och vi har säkert dessutom dragit på oss en bostadsskuld när det vänder. Jag tror att när vi får sätta spaden i det här projektet så har vi en annan konjunktur.

Projektet planeras att ta åtta år att genomföra. Byggstart kan ske i juni 2027 med inflyttning i de planerade bostäderna under 2031.

Projektet Playce ägs till lika delar av Index Investment Group, Court Real Estate AB och Executive Invest Stockholm AB.

Området där Playce är tänkt att ligga är i norra delen av Kista, mellan Torshamnsgatan och E4:an, i direkt anslutning till bostadsområdet Kista Äng, på fastigheten Akalla 4:1.