25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

Westfield Mall of Scandinavia kan inför den stundande julhandeln presentera ett år av stark tillväxt, präglat av de högsta försäljningssiffrorna någonsin, över 5 % ökning i besöksantal jämfört med föregående år och 25 nya butiksetableringar.

De nya öppningarna omfattar mode, skönhet, inredning, mat och teknik, med internationellt erkända varumärken och innovativa koncept.

Under året har Westfield Mall of Scandinavia bjudit på flera uppmärksammade upplevelser. Bland höjdpunkterna finns världens största UF-mässa och Nordens största öppna gamingfestival Gaming Generations. Centrumet fortsätter samtidigt att utveckla koncept som Westfield Good Festival och Westfield Days samt Festivalveckan som arrangeras i samband med Melodifestivalen. Som en del av det pågående partnerskapet med Sveriges Olympiska Kommitté planeras nu även Olympiafestivalen som återvänder till Westfield Mall of Scandinavia i samband med de Olympiska spelen i Milano/Cortina i februari. Nya partnerskap har också etablerats, bland annat med Stockholm Fashion Week.

– Med dessa nya etableringar och partnerskap fortsätter vi att höja nivån genom att kombinera världsledande detaljhandel med upplevelser som lockar besökare från hela Sverige, säger Sofia Rundström, General Manager, Westfield Mall of Scandinavia

Sedan början av 2025 har Westfield Mall of Scandinavia välkomnat 25 nya butiker, pop-ups och restauranger, inklusive:

Mode & Accessoarer: Bershka, Swarovski, Aim’n, New Balance, Alma

Bershka, Swarovski, Aim’n, New Balance, Alma Mat & Dryck: Sushi Yama, El Birria, Kebab Dudes, Fratelli, Mister York, AM Store och McDonalds

Sushi Yama, El Birria, Kebab Dudes, Fratelli, Mister York, AM Store och McDonalds Livsstil & Teknik : Cadillac, Sneakershyllan, Dreame Store, Royal Platinum, Live It

: Cadillac, Sneakershyllan, Dreame Store, Royal Platinum, Live It Skönhet : Yeppo & Soonsoo, Riad Cosmetics, ESSENCE

: Yeppo & Soonsoo, Riad Cosmetics, ESSENCE Hem & Inredning: Ikea

Ikea Övrigt: Flying Tiger, Butterix, Rosely

Kommande öppningar inkluderar Five Guys under 2026.