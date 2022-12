21 nya till Westfield Täby under 2022

Nya butiker, pop-ups och uppdateringar 2022: – Alster Vendel, etablering

– Buttericks, Halloween & jul pop-up

– Calzedonia, etablering

– Chiquelle, etablering

– Cutie Spa, etablering

– Euronics, etablering

– Fix my Phone, etablering

– Happy Socks, pop-up

– Hunkemöller, etablering

– Intimissimi, etablering

– IOAKU, etablering

– Lundbergs handskar & väskor, etablering

– New Yorker, etablering

– NIO, etablering

– RS Sports, etablering

– SNÖ, etablering

– Sprell, etablering

– STHLM Blvd, etablering

– The frozen factory, etablering

– YAY VR, pop-up

– NIO Sverige, etablering

Året 2022 har varit ett starkt år för Westfield Täby Centrum, uppger fastighetsägaren URW.21 nya butiker och pop-ups har öppnats där de senare tillskotten är NIO och Chiquelle. Flera nyheter planeras även inom segmentet vård och hälsa, där det skrivits avtal med Prima vård och Mama Mia för öppning under 2023

– Att få presentera så många nya butiker och allt vad Westfield Täby Centrum innebär, genom förnyelser på in- och utsidan av centrumet samt en stor uppdatering av våra tjänster, är verkligen roligt och vi är stolta över att få erbjuda detta till våra besökare. Vi ser fram emot att utveckla centrumet ytterligare under kommande år för att skapa en ännu starkare och mer hållbar plats i vår lokala miljö, säger Linda Jensen, centrumchef i Westfield Täby Centrum

Under året har flera mål inom den globala hållbarhetsagendan Better Places 2030 uppfyllts, till exempel har 2.000 kvm solceller installerats på taket. Dessa planeras producera el som motsvarar en genomsnittlig årlig förbrukning av över 300 lägenheter. Bolaget har även under de senaste åren gjort omfattande investeringar i nya styrsystem för ventilation och teknik, för att kunna optimera den totala energiförbrukningen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

