18 klara för Humlegårdens Origo
Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
Politikerna ger tummen upp.
Miniintervju med Eva Sterner.
Planerar att bygga 45 studentbostäder.
Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.
Klart med ny vd för Winn Hotel Group.
”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.
Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.
Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.
FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.
Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.
Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.
En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.
Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.