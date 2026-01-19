18.000 hushåll i Malmö får 3,6 procent höjning

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd strandade och nu har en skiljeman utsett hyrorna för 2026, skriver Hem & Hyra. Höjningen blir 3,6 procent för 18.000 hushåll i Malmö.

Hyresgästföreningen och MKB har tidigare kommit överens om en höjning på 3,19 procent för 27.000 lägenheter, vilket innebär att de privata fastighetsägarna får en något högre höjning. De lägenheter som nu gäller för den 3,6-procentiga höjningen har bland annat Stena Fastigheter och HSB som hyresvärdar.

Förhandlingar med privata hyresvärdar som Heimstaden, Victoriahem och Kanslihuset slutade i en överenskommelse om en höjning på 3,19 procent, alltså samma nivå som för MKB. Där handlar det om cirka 21.000 lägenheter.