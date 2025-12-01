12 % vakans inom logistik – ändå hetast

Den svenska logistikmarknaden står inför en ovanlig situation. En analys från Colliers visar att den faktiska vakansgraden i landets logistikfastigheter uppgår till omkring 12 procent vilket innebär cirka 1,4 miljoner lediga kvadratmeter.

– Det intressanta är att logistik trots detta förblir det mest attraktiva segmentet inför 2026. Vi ser dels att avkastningskraven sjunker inom logistik, dels möjligheter för en stark hyresutveckling under 2026 och 2027, säger Axel Tärn, nordisk analyschef på Colliers.

Trots den höga vakansen pekar Colliers analys på att det fortsatt är det fastighetssegment som väntas prestera bäst under 2026.

– Sektorn har redan överpresterat alla andra segment sedan 2019, med en totalavkastning på 23 procent, vilket också återspeglas i aktiemarknaden där logistikbolagen handlas till premie mot sina substansvärden, säger Axel Tärn.

Uthyrningsvolymen har vänt upp igen efter två svagare år, med totalt ca 500.000 kvadratmeter tecknat det senaste året. Resultatet blir en marknad som i många avseenden uppfattas som paradoxal: hög vakans – men rekordstark prestation och investeringsaptit.

– Den höga vakansen vi har just nu skrämmer inte bort investerare från den svenska marknaden. Tvärtom skapar den möjligheter. Byggtakten har bromsats in, samtidigt som efterfrågan stärks. Det är en gynnsam situation för långsiktiga köpare och vi ser att investerarbasen har breddats när det kommer till logistik, säger Christina Kämpe, Director Capital Markets Sverige & Partner.

Colliers globala investeringsdata visar att logistik är ett av de mest prioriterade segmenten även internationellt under 2026, drivet av stark risk–avkastningsbalans och fortsatt efterfrågan. Det är samma logik som nu präglar den svenska marknaden:

– Den framtida värdepotentialen bedöms vara starkare än i flera andra fastighetssegment. På så sätt följer Sverige den internationella utvecklingen, även om utbudsnivåerna för tillfället ligger högt i vissa regioner, säger Christina Kämpe.

