100.000 kvm lokaler på spel i 08-området
FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.
FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.
FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.
I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.
Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.
Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.
Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.
En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.
FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.
Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.
Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.
Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.
Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.
Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.
FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa. ✓ Efterfrågeutvecklingen för logistikytor. ✓ Synen på Sverige. ✓ Framtida tillväxtområden.
”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”