Översiktsbild av förslaget.

1 500 bostäder riskerar att inte bli av – efter HD-beslut

Planen: Hässelby kraftvärmeverk skulle rivas för att göra plats för 1 500 bostäder. Nu säger Högsta domstolen nej.

Ett nytt kraftvärmeverk planerades i Lövsta men nu har Högsta domstolen sagt nej.

Därmed är det oklart vad som händer med Stockholm Exergis befintliga kraftvärmeverk från 1959 som planerades att rivas.

I och med HD-beslutet hänger de 1500 bostäderna som planerades på platsen löst, skriver Mitt i.

Högsta domstolen har begravt frågan kring ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta – vilket innebär att gamla Hässelbyverket inte kan avvecklas som Stockholm Exergi och Stockholms stad önskat.

Förtätningen har varit en het fråga sedan den uttalades av det rödgröna styret 2018. Hässelbyverket ses av många västerortsbor som ett landmärke.

De nya bostäderna har varit tänkta att byggas tätt intill Hässelby begravningsplats och Hässelby strandbad.

Hur projektet ska fortlöpa är nu högst ovisst.

– Det är för tidigt att säga hur projektet tas vidare nu, men vi för alltjämt diskussioner med Stockholm Exergi om marken, säger exploateringskontorets projektkommunikatör Hendrik Bergstén.

Fredrik Persson, Stockholm Exergis presschef, ser det inte som helt omöjligt att Hässelby kraftvärmeverk ska behöva stå kvar.

– Vi undersöker alla alternativ för att säkra energiförsörjningen. Självklart är ny energiproduktion i Hässelbyverket ett alternativ som kommer utredas.

Bostäder vid kajen. Illustration: SWMS Arkitektur.
