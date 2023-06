Kommentar: Ta poäng till varje pris

Uttalanden kommer både från gudabenådade skribenter och från den politiska sidan. Man vill omedelbart förhålla sig till beskedet i fredags – att Ilija Batljan fick kliva åt sidan som vd för Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Man har snabbt en solklar uppfattning.

Att Ilja Batljans dagar som vd för SBB var räknade satt nog många och räknade med. Hans privatekonomiska situation hade helt eroderat när aktien enbart pressades nedåt, nedåt. Det var inte en bra situation att både vara privatekonomiskt pressad och samtidigt försöka göra väl avvägda affärer och åtgärder för att SBB skulle återfå ett förtroende i marknaden.

Jag är inte man till att bensäkert slå fast vart det gått fel, ja förutom att skulderna byggts mycket höga och att fällan slog igen förra vintern i februari. Ett för högt risktagande helt enkelt. Kritiken mot det har funnits tidigare. Sedan har Batljan mest hela tiden varit yvig i sina uttalanden om mål. Både hur stort bolaget skulle bli och hur mycket utdelning aktieägarna skulle få.

Från politisk sida har man tagit börskursens brutalt negativa utveckling till intäkt för att ge sig på företeelsen att det finns privata ägare till fastigheter där olika former av skattefinansierad verksamhet är hyresgäster. Redan innan dess vara man upprörda över att ingångna avtal med indexklausuler skulle gälla rent generellt. Sopa framför egen dörr säger jag nu när kommuners och regioners ekonomi försämras kraftigt av de indexreglerade pensionsavtal man använt sig av. Snacka om att sila mygg och svälja elefanter.

Magdalena Andersson uttalar sig direkt om att man vill ansluta sig till vänsterns krav på snabbutredning för att staten ska kunna förköpa fastigheter ur SBB. Till rabatterat pris om jag förstått det rätt. Och i en rad kommuner uttalar sig politiker om att man nog kan tänka sig att köpa tillbaka fastigheter.

Ursäkta, vilka volymer är det ni pratar om? Under 20-21 summerade de 14 största affärerna med Samhällsfastigheter till cirka 40 miljarder. Av dem kom 6 miljarder från offentliga ägare, men eftersom det även var en offentlig köpare i en av affärerna så krymper andelen till 4 miljarder. Det är helt enkelt inte så att försäljningar från det offentliga av samhällsfastigheter utgör någon stor del, den är försvinnande liten.

Det är i stället så att det privata i stor utsträckning får investera i nya samhällsfastigheter för att samhällsbyggandet inte helt ska avstanna. SBB har framförallt förvärvat från andra privata aktörer samt drivit projekt, men det är sant de har även köpt direkt av kommuner men enligt vad jag förstår så har de fastigheterna fortsatt att förvaltas väl. För inte har man väl stängt av värmen i vintras?

Den välkände ekonomiska skribenten Andreas Cervenka tar överlag heder och ära av Ilija Batljan i en tuff krönika i Aftonbladet. Han har onekligen en hel del poänger om runda löften och hur många småsparare har drabbats och tappat större delen av sina satsade slantar om de kom in i bolaget för några år sedan.

Som lekman tycker han att åttonde kapitlet, nionde paragrafen i brottsbalken, som handlar om svindleri är en ganska tydlig beskrivning av vad Batljan ägnat sig åt de senaste åren.

Ord och inga visor minsann. Jag har också varit med länge och hörde innan den stora finanskrisen på 90-talet en börs-vd uttala att de nu byggde hus som skulle stå kvar i hundra år. Han fick rätt, ja så här långt åtminstone, men bolaget kapsejsade redan två år senare.

Jag själv funderar på att SBB har drygt 200.000 aktieägare. Jag ser framför mig 200.000 bostadsrätts- eller villaägare som istället för att placera i SBB har lånat 2 miljoner för sin bostad, en inte alltför ovanlig situation. De litade kanske på en annan prognosmakare, Stefan Ingves, som utlovade nollräntor under lång tid. Ja han drog upp nivån något under hösten 2022 men var långt ifrån dagens situation. De som trodde på honom, men som nu den senaste tiden bundit räntorna för att inte helt spekulera bort sitt boende har nu cirka 150.000 i extra räntekostnader under de kommande tre åren, och dessutom har deras egendom nog gått ned med 300.000-400.000 i värde.

Men en så enkel poäng skulle jag inte dra till med.