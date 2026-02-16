Persontoppen

Tar över offensiva Cibus

Från ett transaktions­intensivt Nyfosa till ett dito Cibus. Stina Lindh Hök ska nu fokusera på fastigheter som har livsmedel i fokus.

Stina Lindh Hök

Ålder: 52 år.
Bor: Villa i Saltsjö-Boo, Nacka.
Fritid: Gillar hästar och ridning.
Nya bolaget: Cibus investerar i fastigheter med dagligvarukedjor som ankarhyresgäster. Portföljen består av 650 fastigheter i sju länder. Beståndet är värt 27 miljarder kronor, varav nästan hälften av värdet finns i Finland.

Hon är född i Helsingborg. Som ung ville hon bli veterinär, men det blev i stället studier på KTH i Stockholm där hon studerade i samma klass som bland annat Johanna Skogestig (vd vid Vasakronan) och Anneli Jansson (vd Humlegården).

– Vi umgås ganska mycket fortfarande, säger Lindh Hök.
Efter studierna fick hon direkt jobb på Drott. Därefter har karriären fortsatt på Leimdörfer, Atrium Ljungberg, Hemfosa och Nyfosa. Vid de två sistnämnda fick hon jobba med legenden Jens Engwall som hon senare även efterträdde på Nyfosa när hon blev vd hösten 2020.

Efter att ha lämnat vd-stolen på Nyfosa i början av året, efter att ha haft den rollen i 4,5 år, stod det nyligen klart att hon blir ny vd för Cibus. Där tar hon över efter Christian Fredrixon.

Stina Lindh Hök känner bolaget ganska väl efter att ha suttit i styrelsen sedan april 2025.

– Det är ett bolag med spännande framtidsutsikter. Jag är glad över förtroendet och taggad på att börja.

Liksom Nyfosa är Cibus ett transaktionsintensivt bolag. Att syssla med handelsfastigheter är inte helt nytt, det gjorde hon ett tag på Atrium Ljungberg.

– Men det finns väldigt mycket kunskap i organisationen i Cibus, så min kunskap kommer nog inte vara
avgörande på det sättet.

Beståndet i Cibus byggdes ursprungligen upp av Sirius. 2018 köptes det av Pareto som placerade beståndet på börsen under namnet Cibus. Fastighetsvärdet då var 8 miljarder kronor, helt i Finland. I början av 2025 inhandlades 149 fastigheter i Benelux för 5,8 miljarder kronor. Totalt fastighetsvärde nu är drygt 27 miljarder kronor.

Vad hon gjort under ledigheten?

– Har gjort 100 crossfitpass. Jag har även tävlat i hästhoppning, vilket inte hänt på tolv år. Hur det gick? Jag tog mig runt. Det har varit ett skönt år, men nu är jag väldigt redo att börja jobba.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Laura Barstow
Slättö utser Managing Director
Magnus Nordholm
KlaraBo utser vice vd
Stefan Rehler
Tillträder som director på Croisette i Göteborg
Ludwig Wahlqvist
Lämnar Victoriahem för Croisette
Simon Ytterholm
Går från Slättö till Croisette
Håkan Larsson
Sveriges Allmännytta utser samhällspolitisk chef
Aileen Alami
CauseyWestling anställer analytiker
Gustav Björkman
Går från Colliers till New Property
Carl Wollin
New Property utökar leasingteamet
Juha Mennander
Ny affärsområdeschef till Coor
Robin Sundin
Setterwalls utser managing partner i Göteborg
Bengt-Arne Björk
Lansa Fastigheter utser fastighetschef
Mark Silfver
Vd-skifte i Relier Syd
Susanne Pollack
Sweco rekryterar CTIO
Krister Bergh
Blir säkerhetschef på Sollentunahem
Anna Nyberg
Blir head of asset management på Trophi
Gustav Jansson
Catella Group rekryterar CFO
Maria Börtemark
Avancerar inom Alecta Fastigheter
Jenny Hammarlund
Blir global chef för OTPP
Lukas Forslund
Ny verksamhetsansvarig till Stockholms Hamnkvarter
Ruzbeh Shamloo
Går från Besqab till Creiman
Susanne Åhlén
Frankgruppen utser vd
Anders Nordström
Doxa utser transaktionschef
Alexandra Lundberg
CBRE-bolag utser head of building consultancy i Sverige