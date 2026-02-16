Tar över offensiva Cibus

Hon är född i Helsingborg. Som ung ville hon bli veterinär, men det blev i stället studier på KTH i Stockholm där hon studerade i samma klass som bland annat Johanna Skogestig (vd vid Vasakronan) och Anneli Jansson (vd Humlegården).

– Vi umgås ganska mycket fortfarande, säger Lindh Hök.

Efter studierna fick hon direkt jobb på Drott. Därefter har karriären fortsatt på Leimdörfer, Atrium Ljungberg, Hemfosa och Nyfosa. Vid de två sistnämnda fick hon jobba med legenden Jens Engwall som hon senare även efterträdde på Nyfosa när hon blev vd hösten 2020.

Efter att ha lämnat vd-stolen på Nyfosa i början av året, efter att ha haft den rollen i 4,5 år, stod det nyligen klart att hon blir ny vd för Cibus. Där tar hon över efter Christian Fredrixon.

Stina Lindh Hök känner bolaget ganska väl efter att ha suttit i styrelsen sedan april 2025.

– Det är ett bolag med spännande framtidsutsikter. Jag är glad över förtroendet och taggad på att börja.

Liksom Nyfosa är Cibus ett transaktionsintensivt bolag. Att syssla med handelsfastigheter är inte helt nytt, det gjorde hon ett tag på Atrium Ljungberg.

– Men det finns väldigt mycket kunskap i organisationen i Cibus, så min kunskap kommer nog inte vara

avgörande på det sättet.

Beståndet i Cibus byggdes ursprungligen upp av Sirius. 2018 köptes det av Pareto som placerade beståndet på börsen under namnet Cibus. Fastighetsvärdet då var 8 miljarder kronor, helt i Finland. I början av 2025 inhandlades 149 fastigheter i Benelux för 5,8 miljarder kronor. Totalt fastighetsvärde nu är drygt 27 miljarder kronor.

Vad hon gjort under ledigheten?

– Har gjort 100 crossfitpass. Jag har även tävlat i hästhoppning, vilket inte hänt på tolv år. Hur det gick? Jag tog mig runt. Det har varit ett skönt år, men nu är jag väldigt redo att börja jobba.