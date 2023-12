Tar över bestånd värt 54 miljarder

Intresset för fastighetsbranschen kom redan i unga år då hon helt enkelt tyckte att det var häftigt med byggnader, byggprojekt och arkitektur.

På gymnasiet blev det teknisk linje med bygginriktning för att efter det bygga vidare med en examen inom fastighetsförvaltning från KTH.

Vägen in i fastighetsvärlden gick via bland andra Drott och Fabege innan hon landade hos Vasakronan 2007, där just fastighets­­beståndet och ­bolagets långsiktighet lockade.

I dag är hon fastighetsutvecklare och har jobbat med projekt som Sergelgatan och Kronan i Sundbyberg. Efter avslutade projekt kom suget att göra något nytt och just då i Stockholms city.

– Jag ser det som ett stort förtroende att ha fått den här rollen. City har en speciell plats i mitt hjärta, och jag har tidigare jobbat som fastighetschef för några av fastigheterna som exempelvis Grönlandet, Stuten, Pennfäktaren och Klara C, så de är lite bekanta för mig.

Den första februari kliver hon in som affärschef för affärsområde Stockholm city och kommer därmed att ansvara för fastigheter med ett marknadsvärde på 54 miljarder kronor.

Hon efterträder Martin Sandgärde som började på Nrep i oktober. Susan ­Strömbäck kommer att fortsätta arbeta på den inslagna vägen.

– Det är ett fantastiskt arbete som teamet i city har gjort tillsammans med Martin Sandgärde och självklart fortsätter vi med det. Jag hoppas också kunna jobba vidare med plats- och områdesutveckling som jag har arbetat mycket med i ­Sergelgatanprojektet. Jag brinner för trygghetsfrågor och hoppas kunna använda erfarenheten jag har från just Sergelgatan.