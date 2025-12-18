Drivs av förändring och förädling

Karriären baseras egentligen på en slump. Andreas Gustafsson uppväxt i Götene fick efter sin ingenjörsexamen ett vikariat som konstruktör på Götenehus i väntan på jobberbjudanden i storstäderna, men vikariatet var så givande att han blev kvar där i sju år.

Han beskriver sig som en rastlös och otålig, hårt arbetande person. Djupt engagerad i det han för tillfället gör.

Från Götenehus ledde karriären vidare till Peab Bostad, och just bostadsutveckling har därefter blivit det som han ägnat sig mest åt under sitt yrkesliv.

Vägen in i den kommersiella fastighetsbranschen gick via Erik Hemberg, stor fastighetsägare och entreprenör samt huvudägare i Götenehus, som via förvärv av småhusutvecklaren Swebostad som Andreas Gustafsson var vd och delägare i, fick tillbaka honom som vd till Götenehus samtidigt som bolaget växlade fokus mot större inslag av kommersiell fastighetsutveckling.

– Det är en roll som passat mig, jag kommer aldrig att bli en förvaltare, utan jag har alltid varit en utvecklare som gillar att förändra och förädla.

Då småhusbranschen skakade som mest för något år sedan köpte Erik Hemberg ut Götenehus Group från börsen, och Gustafsson utsågs till vd ägarbolaget EHF. Samtidigt förvärvades en majoritetsandel i Real Fastigheter som han nu tar över vd-posten i, men kvarstår samtidigt som vd i ägarbolaget.

– Real Fastigheter är ett bolag som gått lite i stå de senaste åren på, men som nu är redo att ta nästa steg. Bolagets fastighetsbestånd ska växa, hur och i vilken omfattning är ännu inte bestämt. Merparten av Reals fastigheter har utvecklingspotential som vi ska utnyttja samtidigt som vi söker efter potentiella förvärv.