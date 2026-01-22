Personnytt
Victoriahem utser CXO
Annika Lantz.
Victoriahem tillsätter Annika Lantz i en nyinrättad roll som Chief Customer Experience Officer (CXO). Hon arbetar sedan drygt ett år tillbaka som sälj- och utvecklingsledare på Victoriahem.
