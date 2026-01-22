Personnytt

Victoriahem utser CXO

Annika Lantz. 

Victoriahem tillsätter Annika Lantz i en nyinrättad roll som Chief Customer Experience Officer (CXO). Hon arbetar sedan drygt ett år tillbaka som sälj- och utvecklingsledare på Victoriahem.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Henrik Brinck Landelius
Tidigare Areim-vd till JM
Erik Norrman
Svefa utser affärsområdeschef
Stephan Wollert
Savills värvar från Riksbanken
Martin Hedenström
Ahrbom & Partner rekryterar arkitekt
Karin Lagerqvist
Victoriahem utser ny marknads- och kommunikationschef
David Alm
Går från Newsec till Hedman Modée & Partners
Douglas Frankedal Skoog
Går från Novier till Hedman Modée & Partners
Beatrice Andersson
Analytiker till Hedman Modée & Partners
Jonas Jonsson
Blir ordinarie vd i ByggVesta
Ludwig Mild
Magnusson utökar inom real estate
Natalie Bretz
Går från Lindahl till Magnusson
Gunnar Larsson
Managing Director till Aeonic
Ulrika Nilsson
Blir kontorschef på Fojab i Göteborg
Martina Bergh
Obos rekryterar affärsutvecklare
Robert Ekfeldt
Croisette stärker uthyrningsverksamheten i Stockholm
Anton Bungss
Går från K-Fastigheter till Croisette
Frida Eriksson
Går från Expedia till Croisette
Eva Sterner
Utses till Sverigechef på Logicor
Petra Krüger
Vd-skifte i Trianon
Oscar Fex
Micasa utser vice vd
Johan Jarl
Återvänder till Vacse
Anders Hedström
Blir ordinarie vd i HSB Norr
Rikard Nyhrén
Intea rekryterar fastighetschef
Sofia Hansdotter
Byggherrarna utser ny vd