Personnytt
Victoriahem rekryterar regionchef
Peter Lindström.
Victoriahem rekryterar Peter Lindström om ny regionchef Stockholm Norra. Han kommer närmast från rollen som stadsutvecklingschef på Sundbybergs stad.
