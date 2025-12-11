Personnytt
Veidekke Bygg utser regionchef i väst
Stefan Strömberg.
Veidekke Bygg utser Stefan Strömberg till ny regionchef i region Väst. Han har en lång erfarenhet av byggbranschen, senast i rollen som operativ vice VD i Tage & Söner AB i Varberg.
