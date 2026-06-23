Personnytt

Vd-skifte på Liljewalls

Maja Ivarsson. 

Liljewalls styrelse utser Maja Ivarsson till ny vd. Hon är arkitekt och kommer närmast från rollen som vd för Nyréns Arkitektkontor, och har tidigare i karriären även varit vd på Okidoki arkitekter.

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