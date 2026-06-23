Personnytt
Vd-skifte på Liljewalls
Maja Ivarsson.
Liljewalls styrelse utser Maja Ivarsson till ny vd. Hon är arkitekt och kommer närmast från rollen som vd för Nyréns Arkitektkontor, och har tidigare i karriären även varit vd på Okidoki arkitekter.
Liljewalls styrelse utser Maja Ivarsson till ny vd. Hon är arkitekt och kommer närmast från rollen som vd för Nyréns Arkitektkontor, och har tidigare i karriären även varit vd på Okidoki arkitekter.
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