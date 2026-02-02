Personnytt
Vd-skifte i Relier Syd
Mark Silfver.
Relier Syd utser Mark Silfver till ny vd. Han har varit verksam inom Relier i över tio år och har gedigen erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner och lokalförmedling.
