Personnytt
Vd-skifte i Magnolia Bostad
Mats Brandt.
Styrelsen för Magnolia Bostad utser Mats Brandt till ny vd. Senast har han varit vd för den digitala magasinstjänsten Readly International och visade där stark operativ och kommersiell förmåga.
