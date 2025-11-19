Personnytt

Vd-skifte i Magnolia Bostad

Mats Brandt. 

Styrelsen för Magnolia Bostad utser Mats Brandt till ny vd. Senast har han varit vd för den digitala magasinstjänsten Readly International och visade där stark operativ och kommersiell förmåga.

