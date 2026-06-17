Personnytt
Vd-skifte i Fastator
Oscar Stibeck.
Fastator utser Oscar Stibeck till ny vd. Han kommer närmast från ledande befattningar inom Holmströmgruppen och har en gedigen erfarenhet inom finans, transaktion och strategiskt arbete.
Fastator utser Oscar Stibeck till ny vd. Han kommer närmast från ledande befattningar inom Holmströmgruppen och har en gedigen erfarenhet inom finans, transaktion och strategiskt arbete.
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