Personnytt
Vd-skifte i Fabege
Bent Oustad.
Styrelsen för Fabege utser Bent Oustad till ny vd och koncernchef. Han är idag vd i den Oslo baserade fastighetsbolaget Norwegian Property och har varit styrelseledamot i Fabege sedan 2024.
