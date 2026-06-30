Personnytt
Vd-skifte i Colive
Markus Linhardt.
Colive utser Markus Linhardt till ny vd. Han är för närvarande COO på Colive samt en av grundarna till Udda som i mars 2026 slogs gick samman med Colive.
Colive utser Markus Linhardt till ny vd. Han är för närvarande COO på Colive samt en av grundarna till Udda som i mars 2026 slogs gick samman med Colive.
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