Personnytt

Vd-skifte i Brinova

Peter Ullmark. 

Styrelsen för Brinova utser Peter Ullmark till ny vd för koncernen. Han kommer närmast från en tjänst som COO vid Victoriahem.

