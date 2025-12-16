Personnytt
Vd-skifte i Brinova
Peter Ullmark.
Styrelsen för Brinova utser Peter Ullmark till ny vd för koncernen. Han kommer närmast från en tjänst som COO vid Victoriahem.
